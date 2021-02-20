ودعا السيسي، خلال الاجتماع التحضيري لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية عبر تقنية الفيديو، "كافة الأطراف المشاركة إلى التباحث لمواجهة التحديات التي تواجه القارة الإفريقية".

كما أكد على ضرورة "العمل بصورة جماعية لوضع قواعد دستورية مشتركة، بما يدعم رؤيتنا".

وحثّ الرئيس المصري المشاركين على "الاستفادة من المنصة القضائية الرقمية التي جرى إطلاقها في الاجتماعات السابقة، بما يجلب النفع والخير لشعوب إفريقيا".