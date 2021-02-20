ويتكون البرنامج من 5 حلقات تعرض على مدار الأسبوع حتى يوم الخميس، وذلك عند الساعة 17:30 بتوقيت غرينيتش (21:30 بتوقيت أبوظبي).

ويشتمل البرنامج، الذي تصل مدته حوالي 28 دقيقة، على مجموعة من التقارير التحليلية الموسعة، والتي تتضمن أرقاما وإحصائيات حول ما شهدته هذه الدول من تغيرات على مدار عقد من الزمن.

وسيركز برنامج "سنوات العرب" على كل من تونس وسوريا واليمن، إلى جانب ليبيا ومصر.

كما سيتم خلال البرنامج استضافة خبراء للتوسع في تحليل الآثار المترتبة على هذه الاضطرابات والتغيرات. ويتضمن أيضا مجموعة من المقابلات لاستعراض آراء مواطني هذه الدول حول مستقبل المشهد في بلدانهم.