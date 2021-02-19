جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من وزير الدفاع الأميركي.

وجدد أوستن إدانة بلاده للهجمات الحوثية على السعودية وأكد التزام الولايات المتحدة بمساعدة المملكة في الدفاع عن نفسها.

وثمن وزير الدفاع الأميركي جهود السعودية للوصول إلى حل سياسي في اليمن، مشيراً إلى الالتزام الأميركي السعودي المشترك لمواجهة أنشطة النظام الإيراني المزعزعة للأمن والاستقرار وهزيمة المنظمات الإرهابية في المنطقة.

وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وبخاصة في مجال التعاون الدفاعي، بالإضافة إلى بحث تطورات الأحداث الإقليمية.