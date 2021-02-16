وأوضح بيان لقوات مكافحة الإرهاب الكردية، أن 3 من الصواريخ الثمانية استهدفت مطار أربيل، اثنان منها سقطا بالقرب من أسوار المطار، فيما مر الثالث بأجواء المطار.

وتصدت مضادات التحالف الدولي لعدة صواريخ، أطلقت على المطار. وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية"، بتحليق مروحيات القوات الأميركية فوق مطار أربيل ومحيط المدينة، بحثا عن مصادر الصواريخ.

من جانبه، أوضح المصدر الأمني الكردي، أن قوات الحشد الشعبي أطلقت 5 صواريخ على أربيل، من منطقة دبس جنوب المدينة.