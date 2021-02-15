وقال عبد الحميد صافي: "إن كان النواب المنشقين في غرب البلاد يريدون صلاح ليبيا، ويضعون مصلحة الوطن قبل ذواتهم ومصالحهم الشخصية، فإن سرت هي مدينة ليبية الكل يستطيع الذهاب إليها، فهي مؤمنة بالكامل".

وتابع: "هي خيار تم الاتفاق عليه حتى دوليا، بأن تكون سرت مدينة الانعقاد، وسرت ستكون مدينة يعقد مجلس النواب جلساته فيها، وستكون مدينة تحتضن السلطة التنفيذية للمجلس الرئاسي والحكومة الموقتة".

ودعا صافي في حواره مع "سكاي نيوز عربية"، "كل النواب إلى أن يمدوا أيديهم للسلام، وأن يأتوا إلى سرت في قادم الأيام عندما يدعو رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى الجلسة المقبلة في سرت".

"3 نقاط" من رئيس البرلمان بشأن الحكومة المقبلة

وجدد مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، التأكيد على المعايير التي حددها صالح لعمل الحكومة الموقتة، مشددا على أن إجراء الانتخابات في موعدها هو "أحد أهم هذه الشروط".

وأوضح: "رئيس مجلس النواب أكد على 3 نقاط يجب على الحكومة ألا تحيد عنها، هي التوزيع العادل للثروات والمناصب، والعمل حثيثا على تنفيذ الانتخابات في موعدها، وأن تعقد كل الجلسات والاجتماعات من مدينة سرت".

وكان صالح قد قال في وقت سابق، إنه "يمكن الاستناد إلى الإعلان الدستوري، من أجل عقد الانتخابات العامة المقبلة".

وأكد خلال لقائه مشايخ وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني في طبرق، أن الطريق الساحلي سيفتح في الأيام المقبلة، وأنه سيتم توحيد الميزانية، وتبادل إطلاق المحتجزين بين قوات حكومة الوفاق والقيادة العامة للجيش الليبي.

كما أشار إلى "تجميد إيرادات النفط، حتى تتولى حكومة الوحدة الوطنية توزيع الثروة بعدالة".