وقال العميد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح السبت، من اعتراض وتدمير طائرة مفخخة من دون طيار، أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف مطار أبها الدولي.

من ناحيته، دان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان السبت، بأشد العبارات، معاودة ميليشيات الحوثي استهداف مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية.

وشدد العثيمين على أن منظمة التعاون الإسلامي "تدين هذه الممارسات الإجرامية التي تنفذها ميليشيات الحوثي الإرهابية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وأضاف: "نحمّل هذه الميليشيات ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح المسؤولية الكاملة".

وأكد الأمين العام مجددا وقوف وتضامن المنظمة التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذا الإرهاب الخطير وحماية أمنها واستقرارها.