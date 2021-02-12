وأكد حفتر خلال اللقاء دعم الجيش للمجلس الرئاسي الجديد، وحكومة الوحدة الوطنية التي أنتجها الحوار السياسي، مشددا على دورهما في توحيد المؤسسات والوصول بالبلاد إلى الانتخابات المرتقبة، في ديسمبر المقبل.

وكان الجيش الليبي قد أعلن في وقت سابق ترحيب القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بنتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وعلى الجهود المتواصلة والحقيقية التي بذلتها ستيفاني ويليامز ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، التي أدت لانتخاب السلطة التنفيذية الجديدة التي يتطلع إليها كل الليبيين.

وأضاف في بيان صدر قبل أيام: "إن القيادة العامة تتقدم بالتهنئة للشخصيات الوطنية التي تم انتخابها لشغل مهام المجلس الرئاسي، محمد يونس المنفي ورئيس الحكومة الوطنية عبد الحميد دبيبه، التي يأمل الليبيون قيامها بالعمل الدؤوب وتقديم الخدمات وتهيئة البلاد لإجراء استحقاق الانتخابات العامة في 24 ديسمبر 2021، وفقا لما تم الاتفاق عليه".

واعتبر الجيش أن ذلك سيكون "بداية انطلاق العملية الديمقراطية، وبناء دولة ليبيا الجديدة، دولة المؤسسات والقانون".