وقال التحالف العربي إنه جرى إحباط "اعتداء إرهابي جبان لاستهداف مطار أبها الدولي من المليشيا الحوثية الإرهابية".

وأضاف: "تعرضت طائرة مدنية على أرض المطار لحريق تمت السيطرة عليه، وذلك نتيجة المحاولة الإرهابية باستهداف المطار".

وفي وقت سابق من الأربعاء أيضا، أعلن التحالف العربي اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار مفخختين، أطلقتهما ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، باتجاه المملكة العربية السعودية.

وعبرت عدة دول في العالم عن استنكارها وتنديدها للهجمات التي تنفذها مليشيات الحوثي، المدعومة من إيران، ضد المدنيين، سواء في اليمن أو السعودية.