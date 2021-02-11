ومن المتوقع وصول الشحنة القادمة من الهند إلى مطار الدار البيضاء بعد ظهر يوم الخميس.

ونقلت رويترز عن سعيد عفيف عضو اللجنة العلمية بوزارة الصحة قوله "هذه الدفعة الجديدة ستتيح استمرار حملة التطعيم الوطنية في المغرب باطراد".

وكان المغرب تسلم مليوني جرعة الشهر الماضي من لقاح أسترازينيكا و500 ألف جرعة من لقاح شركة سينوفارم الصينية.

وحتى الأربعاء، بلغ عدد من تم تطعيمهم في المغرب 746116شخصا. وبلغت الإصابات بكورونا 476989 والوفيات 8436.

وقد طلب المغرب من اللقاحات ما يكفي 33 مليون شخص ويهدف إلى تطعيم 80 في المئة من سكانه.