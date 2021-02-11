وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، أن وزير الخارجية المصري سامح شكري، عقد اجتماعا في أثينا، مع وزير خارجية قبرص نيكوس خريستودوليدس.

وأضاف أن الوزيرين أكدا على "تميز ومتانة العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وأهمية مواصلة التنسيق القائم بين البلدين، خاصة في هذا التوقيت الحافل بالمستجدات الإقليمية".

كما نوه الوزيران إلى أهمية الإسراع في تنفيذ المشروعات المتفق عليها سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع اليونان، تنفيذا لمخرجات القمة الثلاثية التي عقدت في نيقوسيا في أكتوبر 2020، "بما يسهم في مزيد من تعزيز علاقات التعاون القائمة بين الدول الثلاث في مختلف مجالات التعاون السياسية والاقتصادية".

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزيرين "أعربا عن ارتياحهما لسرعة تصديق عدد كبير من الدول أعضاء منتدى غاز شرق المتوسط على ميثاقه التأسيسي، والاتفاق على دخوله حيز النفاذ اعتبارا من مارس 2021".

كما "ثمّن شكري المواقف القبرصية الداعمة لتطوير العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات".