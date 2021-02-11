فقد قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، إن 3 جنود أتراك قتلوا في هجوم عسكري تركي جديد ضد مسلحين أكراد في شمال العراق.

وأوضحت الوزارة أن جنديين اثنين قتلا، أمس الأربعاء، في اشتباك اندلع في منطقة غارا شمالي العراق في اليوم الأول للعملية التركية الأخيرة.

وأضافت أن جنديا ثالثا توفي، اليوم الخميس، متأثرا بجراح أصيب بها في الاشتباك.

وقال الجيش التركي إن الطائرات التركية ردت بضرب أهداف تابعة لحزب العمال الكردستاني المحظور في منطقة غارا.

ولم يصدر تعليق فوري من المسلحين الأكراد على الاشتباكات، بحسب ما ذكرت الأسوشيتد برس.

يشار إلى أن تركيا نفذت العديد من الهجمات البرية والجوية عبر الحدود العراق ضد حزب العمال الكردستاني، الذي يحتفظ بقواعد في شمال العراق.

وكان حزب العمال الكردستاني بدأ تمردا ضد تركيا في جنوب شرقي البلاد الذي تقطنه أغلبية كردية في العام 1984.

وأدى الصراع المستمر منذ عقود إلى مقتل عشرات الآلاف.

وتعتبر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تركيا، حزب العمال الكردستاني جماعة إرهابية.