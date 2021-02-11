وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تركي المالكي، بأن "قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين باتجاه خميس مشيط."

وكانت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلنت في وقت سابق الأربعاء، حدوث محاولة إرهابية لاستهداف مطار أبها الدولي في السعودية من قبل الميليشيا الحوثية.

وقال التحالف العربي إنه جرى إحباط "اعتداء إرهابي جبان لاستهداف مطار أبها الدولي من المليشيا الحوثية الإرهابية".

وأضاف: "تعرضت طائرة مدنية على أرض المطار لحريق تمت السيطرة عليه، وذلك نتيجة المحاولة الإرهابية باستهداف المطار".

وتوالت الإدانات العربية والدولية للهجوم على مطار أبها، فقد دان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين بشدة، استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية مطار أبها الدولي بطائرات بدون طيار (مفخخة) وتعريض المدنيين للخطر.

كما دان البرلمان العربي الاعتداء الإرهابي الجبان الذي قامت به ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على مطار أبها الدولي.

وأشار رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي في بيان اليوم إلى أن هذا الاعتداء الإرهابي الجبان يؤكد الطبيعة الإرهابية لهذه الميليشيا، وارتكابها جرائم حرب بسبب استهدافها الدائم للمدنيين، وتهديدها المسافرين.



