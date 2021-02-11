ونقلت فرانس برس عن المتحدث نيد برايس: "ندين اعتداء الحوثيين اليوم... نحض مجددا الحوثيين على وقف هذه الأعمال العدائية فورا".

وكانت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلنت في وقت سابق الأربعاء، حدوث محاولة إرهابية لاستهداف مطار أبها الدولي في السعودية من قبل الميليشيا الحوثية.

وقال التحالف العربي إنه جرى إحباط "اعتداء إرهابي جبان لاستهداف مطار أبها الدولي من المليشيا الحوثية الإرهابية".

وأضاف: "تعرضت طائرة مدنية على أرض المطار لحريق تمت السيطرة عليه، وذلك نتيجة المحاولة الإرهابية باستهداف المطار".

وتابع: "محاولة استهداف مطار أبها الدولي جريمة حرب وتعريض حياة المدنيين المسافرين للخطر".