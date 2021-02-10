ونددت وزارة الخارجية المصرية "بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثي مطار أبها في جنوب المملكة العربية السعودية وكذلك مواصلة ميليشيا الحوثي أعمالها العدائية التي تستهدف أراضي المملكة".

وأكدت مصر "مجددا تضامنها ووقوفها، حكومة وشعبًا، مع السعودية في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة، التي تُهدد أمن واستقرار المملكة وسلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها، فضلا عما تُمثله من تهديد سافر ومباشر للأمن والاستقرار الإقليمييّن".

من جهتها، دانت وزارة الخارجية الأردنية قيام مليشيات الحوثيين باستهداف مطار أبها، والذي أدى إلى إصابة طائرة مدنية واشتعالها.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة ضيف الله الفايز إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذا الهجوم الإرهابي الجبان الذي يستهدف المنشآت المدنية ويعرض حياة المسافرين المدنيين الأبرياء للخطر.

كما أكد على موقف المملكة الثابت والرافض لاستمرار هذه الهجمات الإرهابية الجبانة المتكررة والوقوف المطلق إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها معها في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق.

وزارة خارجية مملكة البحرين دانت هي الأخرى وبشدة إطلاق ميليشيات الحوثي الإرهابية طائرتين دون طيار تجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية واستهدافها مطار أبها.

وشددت وزارة الخارجية على موقف مملكة البحرين "الثابت والراسخ الداعم بقوة للمملكة العربية السعودية الشقيقة ولكل ما يحفظ أمنها واستقرارها والمتضامن معها فيما تتخذه من تدابير وإجراءات في مواجهة هذه الأعمال الجبانة التي تستهدف الأعيان والمدنيين وزعزعة الأمن، مشيدة بكفاءة ويقظة قوات التحالف الدولي في اعتراض الطائرتين والتصدي لهما".

من جانبه، قال رئيس البرلمان العربي إن الاعتداء على مطار أبها الدولي عمل إرهابي خسيس يؤكد الطبيعة الإرهابية لميليشيا الحوثي الإنقلابية.

وطالب عادل بن عبدالرحمن العسومي بتحرك عاجل وفوري للمجتمع الدولي لمحاسبة هذه الميليشيا الإرهابية والنظام الإيراني الداعم والممول لها، عن الجرائم التي تقوم بها وانتهاكاها الدائم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وجدد العسومي تضامن ووقوف البرلمان العربي التام مع المملكة العربية السعودية ودعمها فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وكانت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن أفادت، الأربعاء، بحدوث محاولة إرهابية لاستهداف مطار أبها الدولي في السعودية من قبل المليشيا الحوثية.

وأضافت: "تعرضت طائرة مدنية على أرض المطار لحريق تمت السيطرة عليه، وذلك نتيجة المحاولة الإرهابية باستهداف المطار".