وقال التحالف العربي إنه جرى إحباط "اعتداء إرهابي جبان لاستهداف مطار أبها الدولي من المليشيا الحوثية الإرهابية".

وأضاف: "تعرضت طائرة مدنية على أرض المطار لحريق تمت السيطرة عليه، وذلك نتيجة المحاولة الإرهابية باستهداف المطار".

وتابع: "محاولة استهداف مطار أبها الدولي جريمة حرب وتعريض حياة المدنيين المسافرين للخطر".

وأكد التحالف أنه يتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية "وستتم محاسبة الإرهابيين من المليشيا بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن التحالف العربي اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار مفخختين، أطلقتهما ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، باتجاه المملكة العربية السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت الأربعاء، من اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار مفخختين أطلقتهما المليشيا الحوثية.

وأوضح أن عملية الإطلاق تلك تمت "بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية"، وفق ما ذكرت وكالة واس.

قلق أميركي "عميق"

والاثنين، قالت الخارجية الأميركية إن واشنطن تشعر بقلق عميق من استمرار هجمات الحوثيين على المملكة العربية السعودية، داعية إياهم إلى "الوقف الفوري" لهذه الهجمات.

وقالت الخارجية في بيانها: "بينما يتخذ الرئيس خطوات لإنهاء الحرب في اليمن، وقد أيدت المملكة العربية السعودية تسوية تفاوضية، تشعر الولايات المتحدة بقلق عميق من استمرار هجمات الحوثيين".



وأضاف البيان: "ندعو الحوثيين إلى الوقف الفوري للهجمات التي تطال المدنيين داخل السعودية ووقف أي هجمات عسكرية جديدة داخل اليمن، والتي لا تجلب إلا المزيد من المعاناة للشعب اليمني".

وحث بيان الخارجية الأميركية ميليشيا الحوثي "على الامتناع عن الأعمال المزعزعة للاستقرار وإظهار التزامهم بالمشاركة البناءة في جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص غريفيث لتحقيق السلام"، مضيفة أنه حان الوقت الآن لإيجاد نهاية لهذا الصراع.