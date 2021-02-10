وقال الشيخ محمد بن راشد، في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر، إنه تم إجراء "تعديل وزاري مصغر في الخارجية الإماراتية بحضور أخي الشيخ محمد بن زايد.. حيث ينضم إليها الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وخليفة شاهين المرر وزيري دولة".

وتابع: "ويغادرها الدكتور أنور قرقاش للعمل كمستشار دبلوماسي لرئيس الدولة وزكي نسيبة للعمل كمستشار ثقافي لرئيس الدولة".

وفي تغريدة ثانية، ذكر حاكم دبي "منح رئيس الدولة حفظه الله وسام الاتحاد للدكتور أنور بن محمد قرقاش.. أحد أهم رواد العمل السياسي الإماراتي.. والذي استطاع إحداث تحولات كبيرة في عملنا السياسي الخارجي وعلاقاتنا الدولية والإقليمية".

وأضاف: "سيبقى الدكتور أنور في خدمة الوطن عبر ملفات جديدة وسيظل الوطن مقدراً جهوده".

كما تم تكريم الدكتور زكي أنور نسيبة بوسام الاتحاد الممنوح من رئيس الدولة "لجهوده الثقافية والدبلوماسية الطويلة في خدمة دولة الإمارات.. الرحلة مستمرة.. والخمسون القادمة تحتاج جميع الطاقات.. والقادم سيبقى دائماً أجمل في بلادي الإمارات".