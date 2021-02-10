كما جدد المجلس الترحيب بالتزام الولايات المتحدة الأميركية بالتعاون مع المملكة للدفاع عن سيادتها والتصدي للتهديدات التي تستهدفها، والتأكيد على استمرار دعمها للجهود الدبلوماسية للتوصل لحل سياسي شامل في اليمن وفق المرجعيات الثلاث.

وأكد المجلس حرص المملكة على شراكاتها الاستراتيجية مع الدول الصديقة المبنية على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، وخدمة المجهود الدولي لحفظ السلم والأمن في المنطقة والعالم.

يأتي هذا في الوقت الذي قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس إن على إيران الالتزام بشكل كامل ببنود الاتفاق النووي كشرط لاستئناف العمل الديبلوماسي معها.

وأضاف برايس أن واشنطن تواصل العمل لمنع إيران من تطوير منظومتها الصاروخية

يأتي هذا فيما حذر تقرير لخبراء الأمم المتحدة، من إمكانية أن تكون إيران وكوريا الشمالية، استأنفتا التعاون في مجال تطوير الصوايخ الباليستية بعيدة المدى.