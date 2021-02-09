وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن التصعيد الحالي يجب أن يتوقف فورا، بحسب ما نقلت فرانس برس.

وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، اغنيس فون دير مول "تدين فرنسا بشدة محاولات شن هجمات جوية ضد السعودية في 7 و8 فبراير".

ودعت الحوثيين إلى "وقف هجماتهم في اليمن وأنشطتهم الإقليمية المزعزعة للاستقرار والمشاركة بشكل بناء في عملية سياسية لإخراج اليمن من الأزمة".

الأمم المتحدة تدين

في غضون ذلك، أعرب المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، الثلاثاء، عن قلقه إزاء استئناف الحوثيين الأعمال العدائية في محافظة مأرب، مؤكدا أن "التسوية السياسية هي الحل الوحيد المستدام" لإنهاء الصراع.

وقال مارتن غريفيث: "قلق للغاية من استئناف (أنصار الله) للأعمال العدائية في محافظة مأرب، خاصة في وقت تجدد فيه الزخم الدبلوماسي لإنهاء الحرب في اليمن واستئناف العملية السياسية".

وتابع المبعوث الدولي: "التسوية السياسية التفاوضية التي تلبي تطلعات الشعب اليمني، هي الحل الوحيد المستدام لإنهاء هذا الصراع".

وكان المتمردون الحوثيون قد استأنفوا هجومهم على مدينة مأرب، آخر معاقل الحكومة المعترف بها دوليا في شمال اليمن، الاثنين.