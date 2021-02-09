ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المسؤول الأمني إن "السلطات المصرية فتحت اليوم (الثلاثاء) معبر رفح إلى أجل غير مسمى للمرة الأولى منذ سنوات".

وأوضح أن "أول حافلة قادمة من قطاع غزة وصلت الجانب المصري".

وعلى معبر رفح من جانب قطاع غزة، قال إبراهيم الشنطي لفرانس برس "أنا انتظر منذ ستة أشهر أن يفتح المعبر فبسبب هذا الإغلاق المتكرر فقدت الفصل الدراسي الأول في الجامعة".

وقال ياسر زنون البالغ 50 عاما "هذا المعبر يجب أن يفتح 24 ساعة بدون توقف على مدار العام فثمة حالات إنسانية صعبة جدا".

وفي مطلع فبراير الحالي، فتحت السلطات المصرية المعبر مدة أربعة أيام أمام الحالات الإنسانية من القطاع وإليه.

وكانت السلطات المصرية قد أغلقت المعبر في 27 نوفمبر الماضي بعد فتحه ثلاثة أيام استثنائيًا في الاتجاهين، سمحت خلالها بمغادرة 2696 مسافرًا من القطاع، وعودة 829 شخصًا إليه.

ويتزامن القرار المصري مع استضافة القاهرة منذ الاثنين جلسات الحوار الوطني الفلسطيني، بمشاركة 14 فصيلا على رأسها حركتا فتح وحماس حول ترتيبات تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية فلسطينية للمرة الأولى منذ 15 عاما.

ومن المقرر أن تختتم الجلسات الثلاثاء على أن يعلن عما تم التوصل إليه.