وأشارت الوزيرة المصرية في تصريح خاص لـ"سكاي نيوز عربية"، إلى أن الآلية تعتمد على التنسيق والتعاون بين وزارات الهجرة والتخطيط والتجارة والصناعة.

وتركز الآلية على توفير فرض عمل للعائدين من الخارج، من خلال مبادرة "نورت بلدك" سواء عن طريق المشروعات القومية أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحديدا العالقين المتجهين إلى دولة الكويت.

ولفتت في تصريحها إلى أنه سيتم التنسيق مع شركات السياحة المصرية بالإمارات، للمساهمة في إعادتهم إلى مصر بعد تعذر دخولهم الكويت، بسبب الإغلاق العام لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأثنت الوزيرة المصرية على التعاون السلطة التنفيذية والتشريعية لعبور هذه الأزمة مع مراعاة المصلحة العامة للجميع، وإيجاد الحلول والحفاظ على العمالة المصرية في الخارج.

ولفتت إلى التعاون مع أعضاء مجلس النواب وممثلي المصريين بالخارج، وخصوصا مع عباس السادات عضو مجلس النواب وممثل المصريين في الخارج خلال شهر ديسمبر ويناير، عقب قرار تعليق السفر لعدد من الدول العربية ووقف عودة العاملين، وهو ما أسهم في دعم جهود حل مشكلات المصريين في الخارج.

وترأست السفيرة نبيلة مكرم، اجتماعًا عاجلًا لغرفة عمليات وزارة الهجرة لمناقشة أزمة المصريين العالقين في طريقهم لدولة الكويت.

وشارك في الاجتماع عدد من النواب المصريين وأيضا عدد من ممثلي شركات السياحة المصرية بالإمارات، حيث تمت مناقشة مقترحات تنفيذية تتضمن حلولا لعبور الأزمة في إطار يضمن مصلحة المصريين بالخارج، ويحترم قوانين البلد المضيف.

وخلال الاجتماع، تم استعراض تقريرا عن بيانات المواطنين المصريين العالقين الذي قاموا بالتسجيل في قاعدة بيانات غرفة عمليات وزارة الهجرة المصرية، والتي تم تفعيلها عقب إعلان دولة الكويت غلق الحدود أمام غير مواطنيها بداية من 7 فبراير ولمدة أسبوعين مبدئيا في إطار الاجراءات الاحترازية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

من جانبه طالب النائب عمرو هندي، وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب المصري، بالتنسيق بين الوزارات المعنية والسفارات لدعم المواطنين العالقين بالخارج وطرح بدائل للإقامة المخفضة، أو العودة لمن يريد العودة منهم إلى مصر، دون تحمله لأي تكلفة زائدة.

وأوضح أن هناك عددا كبيرا من شركات الطيران يمكنه تغيير تذاكر الطيران من عُمان أو الإمارات للكويت، وتغيير جهة الطيران إلى القاهرة بدلًا من الكويت، مضيفا أنه يمكن القيام بذلك بالتنسيق مع الشركات السياحية وإلزامها بالتواصل الفوري لمنع تفاقم الأزمة بانتهاء الإقامات.

من جانبه، أكد مجدي شلبي، وكيل أول وزارة السياحة والآثار المصرية، على أن شركات السياحة ملزمة بإعادة المصريين العالقين بالخارج المتعاقدين معهم في دول الترانزيت المختلفة وإعادة الراغبين في العودة إلى مصر دون أي تكلفة أو توقيع غرامات.

وتابع أن وزارة السياحة تواصلت مع شركات السياحة التي نظمت رحلات السفر للمصريين بالخارج لتخفيض أسعار أقل لمن ينوي الإقامة في الفنادق التي ينفذون الحجر الصحي بها مراعاة لظروف الجائحة، وحتى فتح دولة الكويت أجوائها.

وأكد أن شركات السياحة استجابت لمناشدة وزارة الهجرة بعدم تنظيم رحلات سفر جديدة في الوقت الحالي للمصريين إلى الكويت، حتى يتم صدور قرارات جديدة بفتح الأجواء، احترامًا للقرارات الصادرة من الدول الشقيقة ولمراعاة المصلحة العامة للجميع.

وفي وقت سابق، كانت وزيرة الهجرة المصرية قد استقبلت رئيس لجنة المساعدات الإنسانية بدولة الكويت هشام محمد عبد العزيز، لبحث دور اللجنة في مساعدة المصريين بالخارج على مدار سنوات، وما بذلته من جهود مضنية خلال جائحة كورونا لمساعدة المصريين بالخارج ضمن مبادرة "خلينا سند لبعض".

وتم خلال اللقاء التأكيد على انتهاء الوزارة من مشروع قانون الهجرة، ومناقشته مع الجهات المختصة ليتم إصداره متضمنًا "صندوق رعاية المصريين بالخارج"، والذي يساهم في حل مشكلات المصريين بالخارج، سواء العالقين أو الحالات الإنسانية الحرجة التي تحتاج لتدخل عاجل.