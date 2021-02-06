وبحسب موقع "هسبريس" المغربي، فإن الجاني قام بذبح كافة أفراد الأسرة، ثم أوقد النار حتى يحرق جثثهم داخل البيت.

وأضاف المصدر أن الجريمة نفذت حوالى الساعة الرابعة من صباح السبت، ومن بين الضحايا رضيعٌ في شهره الثاني.

وهرع رجال الإطفاء إلى البيت الذي يقع في حي الرحمة الشعبي، وسط ذهول الجيران.

وتجري الشرطة المغربية تحقيقا لمعرفة الأسباب الحقيقية التي تقف وراء ارتكاب الجريمة التي وصفت بالفظيعة.

وتعد مدينة سلا، غربي البلاد، ثاني مدن البلاد من حيث الكثافة السكانية بعد مدينة الدار البيضاء.

ونقل موقع "هسبريس" عن الناشط الحقوقي، التهامي بلمعلم، أن الأمن في سلا يبذل جهودا كبيرة لأجل محاربة الجريمة لكن الكثافة السكانية وشساعة مساحة المدينة تحدان من أثر هذه الجهود.