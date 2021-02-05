وبحسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، فإن الفريق الوطني الطبي عقد اجتماعا للوقوف على المستجدات والمعطيات الجديدة خلال الفترة الأخيرة.

وبناء على الاجتماع الذي جرى برئاسة الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة رئيس الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا عقد الفريق الوطني الطبي، تم الإعلان عن عدة قرارات.

وتنص الإجراءات على تطبيق سياسة العمل من المنزل على كافة الجهات الحكومية وتكون بنسبة 70 في المئة كحد أقصى من عدد الموظفين.

وتشمل القرارات إغلاق القاعات الرياضية الداخلية الخاصة والمسابح مع إمكانية إقامة التمارين الخارجية للصالات الرياضية الخاصة بما لا يزيد عن 30 شخص، فضلا عن تعليق الحصص الرياضية الداخلية.

وحثت الإجراءات على إقامة كافة التجمعات الاجتماعية أو المناسبات الخاصة في المنازل والأماكن الخاصة بما لا يزيد عن 30 شخصاً.

وأكد الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا أن القرارات تساهم في رفد جهود التصدي للفيروس والحد من انتشاره واستمرار الحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.

ودعا الجميع إلى أهمية مواصلة الالتزام بحذر بكافة الإجراءات الاحترازية حرصاً على سلامة كافة أفراد المجتمع، منوهاً بأن التزام كل فرد بالمجتمع وحث أسرته ومحيطه على ذلك سيسهم في رفد الجهود الوطنية للتصدي للفيروس.

وأوضح الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، أنه سيجري النظر في مدى الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) للعمل على فتح أو إغلاق القطاعات، وبحسب المعطيات والنتائج سيتم بشكل دوري مراجعة القرارات ذات الصلة.