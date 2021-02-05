وحسب الناشطين، تنطلق الحملة لمناهضة إرهاب الميليشيات الحوثية، في السادسة من مساء الجمعة على موقع تويتر، لكشف جرائم تلك الميليشيات الموالية لإيران.

وستطالب الحملة التي تحمل وسم "#StopHouthiTerrorismInYemen" الولايات المتحدة بالإبقاء على تصنيف ميليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية، داعية الدول الأخرى لتصنيفها أيضا.

وتصدر وسم (هاشتاغ) "#الحوثي_جماعة_إرهابية" مواقع التواصل في اليمن وخارجها، ونال آخر باللغة الإنجليزية نصيبا كبيرا من التداول العالمي، وكان عنوانه (‎#HouthiTerrorismInYemen).

وقالت مصادر محلية، إن ميليشيات الحوثي تحاول منع إنشاء أية حسابات جديدة، وتغلق أخرى على تويتر وواتساب، في مسعى منها لتفادي الحملة الافتراضية الثانية.

وأفادت المصادر بأن وزارة الاتصالات الخاضعة لميليشيات الحوثي قامت بحجب وصول "كود" فتح الحسابات، الذي تطلبه المواقع عند إنشاء أي حساب جديد، للتأكد من هوية المستخدم.

وبحسب المصادر، فقد شهدت أجهزة الأمن والاستخبارات التابعة للحوثيين استنفارا رقابيا واسعا، بعد النجاح الذي حققته الحملة الأولى على موقع تويتر.