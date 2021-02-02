واشتمل التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية والعديد من الطلعات الجوية التدريبية المشتركة، وذلك بمشاركة مجموعة من أحدث الطرازات للمقاتلات متعددة المهام.

وعكست التدريبات مدى ما وصلت إليه القوات من مستوى راقي، فضلاً على تبادل الخبرات التدريبية والتكتيكية في التخطيط والتنفيذ وأساليب القيادة والسيطرة.

وتأتى هذه التدريبات في إطار تنمية العلاقات العسكرية والتعاون المشترك للقوات الجوية مع نظيرتها من الدول الشقيقة والصديقة.

حضر التدريب قائد القوات الجوية المصرية الفريق محمد عباس حلمي ونائب رئيس العمليات الجوية الفرنسية اللواء طيار لوران ليربيت وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والفرنسية.