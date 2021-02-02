وأعربت "صحة دبي" عن شكرها وتقديرها للجهود التي تبذلها وزارتي الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، في مواجهة الجائحة والحد من انتشارها، والتنسيق والمتابعة المستمرة مع الجهات المعنية في الهند لتوفير لقاح "أسترازينيكا"، وفقا للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وسينضم "أسترازينيكا" إلى لقاحات "فايزر-بيونتك"، و"سينوفارم" التي تقدمها هيئة الصحة ضمن الحملة الموسعة التي أطلقتها دبي ديسمبر 2020، من خلال ما يزيد على 120 مركزا للتطعيم، كما تعمل الهيئة على إنشاء العديد من المراكز خلال الأسابيع المقبلة لاستيعاب الإقبال على تلقي التطعيم من قبل أفراد المجتمع.

وقالت فريدة الخاجة، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض رئيس اللجنة التوجيهية لتطعيم كوفيد-19 في هيئة الصحة بدبي، إن لقاح "أسترازينيكا"، سيكون متاحاً في مركز (وان سنترال)، للراغبين في التطعيم من المواطنين من عمر 18 إلى 60 عاما، والمقيمين من أصحاب الهمم، والمصابين بأمراض مزمنة ممن يحملون إقامة دبي (سارية) من عمر 18 إلى 60 عاما، وذلك بالتسجيل المسبق.

ولفتت الحاجة إلى أن اللقاح سيكون متاحا أيضا في مركز التطعيم الميداني للمنتسبين لخط الدفاع الأول والمهن الحيوية، موضحة أن تنظيم مواعيد تطعيم هاتين الفئتين، سيكون بالتنسيق والتعاون مع الدوائر الحكومية والمؤسسات التي يعملون بها.

وحثت "هيئة الصحة" جميع أفراد المجتمع على تلقي اللقاح وتعزيز الجهود المبذولة للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، والانخراط في حملة التطعيم الشاملة التي تستهدف تطعيم 100 بالمئة من سكان دبي بنهاية العام الحالي، مشددة على ضرورة إتباع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية من قبل كافة فئات المجتمع والتي تشكل الضمانة الأهم في محاصرة الفيروس وتفادي انتقاله، مؤكدة على ضرورة الاستمرار في تطبيق التدابير الاحترازية المُوصى بها، بما في ذلك استخدام الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي، حتى من جانب الحاصلين على التطعيم، وبما يكفل أعلى مستويات السلامة للجميع.