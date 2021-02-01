وتوقع نائيه أن يزور نحو 50 ألف إسرائيلي دولة الإمارات بشكل شهري، خلال فصل الشتاء، لافتا إلى أنه بمجرد استكمال الاجراءات المتعلقة بلقاح فيروس "كوفيد-19" في كلا الدولتين، فإنه من المرتقب أن ترتفع أعداد السياح من الدولتين.

وأكد نائيه، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن وجود ممر جوي أدى لشحن البضائع بين البلدين في غضون ساعات، بينما تستغرق مدة الشحن عبر البحر نحو 16 ساعة.

وأردف إيتان نائيه أن الواقع الجغرافي الذي يكمن في أن الإمارات تقع في شرق شبه الجزيرة العربية وإسرائيل في غرب آسيا بإمكانه خلق ممر ..ينطلق لجميع أنحاء العالم .

وأورد أن مجتمعات الأعمال في إسرائيل والإمارات تسعى حاليا إلى تعزيز التعاون التجاري بين الدولتين قائلا "إن المزايا التي تتمتع بها الدولتان ستشكل قيمة مضافة إلى هذا التعاون، فإسرائيل لديها اتفاقيات تجارة مع الغرب "الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي" بينما تعتبر الإمارات بوابة لأسواق الشرق".

وقال المسؤول الإسرائيلي إن "وجود بنية تحتية متقدمة في الإمارات وإسرائيل تعزز من فرص تبادل الخبرات في كافة المجالات" موضحاً أن إسرائيل حددت 29 قطاعاً للتعاون مع الإمارات بينما تم بالفعل التوقيع على اتفاقيات ثنائية في 8 مجالات حتى الآن.

وعلى صعيد الاستثمار، أشار نائيه إلى رغبة عدة شركات اسرائيلية في الاستثمار في دولة الإمارات" فهناك فرص عدة للتعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا إذ تستطيع الدولتان تبادل الخبرات والممارسات عبر تأسيس مراكز بحوث وتطوير مشتركة".

ونوه في هذا الصدد إلى أن إمكانية التعاون في مجالات مثل مراكز الأبحاث الصحراوية و البحوث والتطوير التي تخص المناخ.