ووصف كيري المباحثات مع سلطان الجابر بأنها "ممتازة". وقال في تغريدة على حسابه في موقع تويتر "أتطلع إلى تعاون مثمر في التكنولوجيا والاستثمار والقيادة الإقليمية، حيث نعمل معا لضمان اتخاذ إجراءات عالمية لإزالة الكربون".

وتأتي هذه المباحثات بعد لقاء جون كيري مع الرئيس الأميركي جو بايدن، اتفقا خلاله على استراتيجية الولايات المتحدة للتغير المناخي، التي تعتبر في صلب السياسة الخارجية الأميركية.

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، عين في نوفمبر الماضي، سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ورئيس مجلس إدارة شركة "مصدر" مبعوثا خاصا لتغير المناخ، لتمثيل الإمارات في كافة المحافل الخارجية وكافة التفاهمات الدولية المتعلقة بالتغير المناخي باعتباره ملفا حيويا على رأس الأجندة الدولية المتعلقة بمستقبل العالم.