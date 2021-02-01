ومن المنتظر أن يصوت المنتدى على مناصب المجلس الرئاسي المكون من ثلاثة أعضاء ورئيس الوزراء وفق خارطة الطريق التي اعتمدها المنتدى في تونس منتصف نوفمبر.

وسيتم تكليف هذه السلطة التنفيذية المؤقتة الموحدة في المقام الأول بقيادة ليبيا إلى الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021 وإعادة توحيد مؤسسات الدولة الليبية.