وأعلنت نيابة البحر الأحمر الكلية إحالة المتهم هيثم كامل أبو علي إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه في قتل المجني عليها مي إسكندر إسحاق عن طريق الخطأ، بسبب قيادته سيارة تحت تأثير مسكر ومخدر الحشيش، وتعمده السير عكس الاتجاه المقرر، وقيادته سيارة بحالة ينجم عنها الخطر، وهو خطأ نتج عن إهمال ورعونة وعدم مراعاة للقوانين واللوائح.

كما قالت نيابة البحر الأحمر الكلية إن أبو علي متهم بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، بالإضافة لتهمة القتل والقيادة تحت تأثير الكحول.

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة 5 شهود، وما أسفرت عنه معاينة النيابة العامة لموقع الحادث، وما ورد بتقرير «قسم تحليل المواد المخدرة بمعمل مديرية الشئون الصحية بالغردقة»، وما ثبت من تقرير «مستشفى الغردقة العام»، وإقرار المتهم في التحقيقات بتعاطيه مواد مخدرة وكحولية قَبل الحادث.

وأفاد ناشطون على موقع تويتر أن الضحية هي مهندسة ديكور مصرية وتدعى مي جيد، بينما أثنى الكثيرون على التصرف السريع من النيابة المصرية تجاه المتهم.