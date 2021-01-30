وشارك في التدريب عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من مختلف الطرازات في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية مع دول عدة.

ومن المقرر أن يستمر التدريب لعدة أيام مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا أثناء فعاليات التدريب.

وتتضمن المراحل الأولى للتدريب عقد مجموعة من المحاضرات لتوحيد المفاهيم القتالية وتبادل الخبرات التدريبيـة وتنفيذ طلعات التدريب على مهام العمليات للقوات المشاركة.

ويهدف التدريب لصقل مهارات القوات المشاركة من الجانبين، وصولا لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد، لتنفيذ المهام المشتركة وإدارة العمليات الجوية باستخدام أحدث أسلحة الجو بكفاءة عالية تحت مختلف الظروف.