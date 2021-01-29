وكشف رئيس البلدية لسكاي نيوز عربية، أن القوى الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على 5 أشخاص متهمين بإحراق المبنى الأثري لبلدية طرابلس شمالي لبنان .

وطمأن يمق أبناء المدينة أن كافة الأوراق الرسمية المهمة لم تتعرض للتلف، كونها مسجلة في دائرة المعلوماتية الخاصة بالبلدية، لافتا إلى أن الأضرار كانت جسيمة والمسروقات كبيرة داخل الطابقين اللذان تعرضا للحريق، واصفا المشهد "بالمؤلم".

وأضاف: "استفقنا بعد ليل طويل من الأسف على ما جرى، على تضامن أهلي واجتماعي كبير من الجمعيات الأهلية في طرابلس من كل الطوائف، الذين قالوا أن البلدية تمثلنا جميعنا وتمثل طرابلس وأهلها وسكانها".

حماية أمنية

وأكد يمق لسكاي نيوز عربية أن "الأولوية الآن هي التركيز على كشف الأيادي التي عبثت بالمكان وبأمن المدينة"، وقال: "لن نرضى إلا بمتابعة التحقيقات تماما للوصول الى خواتيمها، فإذا لم يتمكن المعنيون من حماية الأملاك والمؤسسات العامة فليزودونا بالإذن الخاص بذلك ونحن نقوم بالمهمة ".

وأشار إلى القوانين التي تمنع رجال الشرطة الخاصة بالبلديات من الحماية الشخصية كونهم لا يستطيعون القيام بدور قتالي بدون إذن مسبق للحماية.

وتابع: " كنا قد طلبنا سابقاً مع المحافظة الحصول على إذن رسمي بالحماية الشخصية، وأعلمنا بأن ذلك يتطلب بدوره قرارا وزاريا".

وأطلق يمق عبر سكاي نيوز عربية نداء طالب فيه السلطة بقانون حماية استثنائي يسمح لشرطة البلدية بحماية منشآتها وأفرادها قائلا : "نريد استثناءً قانون حماية طالما لم تستطع القوى الأمنية الموكلة بالمهمة القيام بذلك، ضارباً المثل بما حصل قبلها في سراي طرابلس مضيفاً أن ما حصل فيها من اعتداء وتكسير مستغرب أيضا في ظل وجود حماية خاصة بها".

المستندات بأمان

وطمأن يمق أن كل المستندات محفوظة وأن الواجهة الأثرية والهيكل العثماني للمبنى لا زال على حاله بحالة جيدة، إنما الأضرار للأسف كانت فادحة في داخل المبنى .

وعن الأشخاص الذين القي القبض عليهم قال : "هم بعهدة القوى الأمنية، ولا نعرف من هم إنما ما نعرفه أنهم أداة لمن يمولهم، أما فيما يخص الثوار فهم أهلنا ولا نتهمهم، ونحن في البلدية على تعاون دائم معهم لجهة توزيع المساعدات الغذائية، وقد حضروا ليلاً الى مبنى البلدية ووقفوا معنا مستنكرين ".

الحاجة ماسة لمساعدة المناطق الفقيرة

ودعا يمق عبر سكاي نيوز عربية أبناء المدينة من الطرابلسيين المقيمين منهم في الداخل والمغتربين للوقوف إلى جانب العائلات وإلى جانب المدينة .

وقال يمق :"هناك عائلات عفيفة على تواصل معنا ومع الجمعيات لتأمين الحصص الغذائية لها ولكن هذا لا يكفي، لأن هناك أيضا عائلات وأشخاص بحاجة للتعليم والمدارس لأولادهم وللأدوية وللعمل بصورة خاصة"، مشيرا إلى أن "العبء كبير ولا تستطيع البلدية تأمين المستلزمات للجميع".

ودعا يمق عبر سكاي نيوز عربية أبناء المدينة من الطرابلسيين المقيمين منهم في الداخل والمغتربين للوقوف إلى جانب العائلات وإلى جانب المدينة .

وختم يمق بشكر كل من تضامن ويتضامن مع طرابلس سواء من أبناء المدينة أم غيرهم، لافتا إلى اجتماع انعقد بعد ظهر الجمعة للتضامن مع البلدية في دار الفتوى وحضره شخصيات ورجال دين من مختلف الطوائف اللبنانية والجمعيات الأهلية.