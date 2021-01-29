ويأتي ذلك في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، التي تهدف إلى تعميق تبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة، حيث تم تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية المختلفة ذات الطابع الاحترافي.

والتدريبات جاءت فى إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية واليونانية والتي تذخر بخبرات عميقة في هذه المجالات، فضلاً عن دعم الجهود الخاصة للاستفادة من القدرات الثنائية في تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين ودعم جهود الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة، وفقا لصفحة المتحدث العسكري المصري على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

مناورات "ميدوزا 10"

وفي ديسمبر 2020، اختتمت مناورة "ميدوزا 10" العسكرية المشتركة في شرق البحر المتوسط، بين كل من فرنسا واليونان وقبرص ومصر والإمارات قبالة سواحل الإسكندرية.

ووصف الإعلام اليوناني تلك النسخة من مناورات "ميدوزا 10" بـ"المهمة للغاية" بحكم توقيت المناورة التي جاءت في ظل تصاعد التوترات بين الدول المشاركة في المناورة من جانب، وأنقرة من جانب آخر، بسبب تجاوزات سفن التنقيب التركية في شرق المتوسط ومياه كل من قبرص واليونان الإقليمية، وبالتزامن أيضا مع التدخل التركي السافر في ليبيا.

ودائما ما كانت مناورات "ميدوزا" تقتصر على الجانبين المصري واليوناني فقط، إلا أن النسخة الحالية ضمت قوات من جيوش فرنسا وقبرص والإمارات.

وكشفت صحف تركية أن مناورات "ميدوزا 10" ستشمل تدريبات عسكرية مشتركة في الطيران والبحرية، وستجرى المناورة المشتركة بين الدول الخمس على 3 مراحل، تشمل البحث والإنقاذ والحرب الإلكترونية والتدريبات السطحية والتشكيلات البحرية.