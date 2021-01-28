وأرودت وكالة الأنباء البحرينية أن المنامة تلقت أول دفعة من لقاح "كوفيشيلد-أسترازينيكا" المضاد لـفيروس كورونا، من الهند.

ولقاح "كوفيشيلد-أسترازينيكا" هو نفسه لقاح أوكسفورد أسترازينيكا، لكن من إنتاج معهد سيروم الهندي للمصل واللقاح.

وأضاف المصدر أن اللقاح سيكون مجانيا وبصورة اختيارية للمواطنين والمقيمين.

وأشادت وزيرة الصحة البحرينية فائقة بنت سعيد الصالح بدعم الهند، مشيرة إلى أن ذلك يأتي "تعزيزا للتعاون في المجالات الصحية بين البلدين الصديقين" بحسب وكالة الأنباء البحرينية.

وكانت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين قد وافقت على الاستخدام الطارئ للقاح.

وعلى الصعيد ذاته، أعلنت وزارة الصحة البحرينية للراغبين في أخذ اللقاح إلى المبادرة والتسجيل عن طريق المنصة الخاصة في الموقع التابع لوزارة الصحة، أو من خلال تطبيق "مجتمع واعي".

يشار إلى أن لقاح "كوفيشيلد - أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19"، يتوجب الحصول على جرعتين منه، حيث تعطى الجرعة الثانية بعد 28 يوما من تلقي الجرعة الأولى.

ونوهت وزارة الصحة البحرينية باستمرارها في الحملة الوطنية للتطعيم والاستعدادات الرامية لتوفير التطعيمات للجميع، بإشراف ومتابعة من الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، ومواصلتها للجهود الحثيثة التي تهدف للتصدي للجائحة.

وكانت البحرين وافقت في أوقات سابقة على الاستخدام الطارئ للقاحي سينوفارم الصيني وفايزر الأميركي.