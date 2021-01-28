وأضاف المتحدث الأممي أن الأمم المتحدة قامت بتقييم المخاطر في مصر كجزء من متطلبات برنامج كوفاكس الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، لمساعدة دول إفريقية وأخرى آسيوية في اقتناء اللقاح.

وتعمل الأمم المتحدة بالشراكة مع السلطات المصرية لإدراج المهاجرين واللاجئين في خطة طرح اللقاحات٬ مع إعطاء الأولوية للعاملين في الخطوط الأمامية والفئات الضعيفة الأخرى.

وذكر دوغاريك أن فريق الأمم المتحدة عمل على تنسيق وشراء وتوزيع اللقاحات، فضلاً عن إدارة سلسلة التوريد وإدارة الرعاية الصحية في مصر.

وبدأت السلطات الصحية في مصر، الأحد، بتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، على أن تكون البداية مع الطواقم الطبية.

والخميس، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية خروج 530 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 127963 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، خالد مجاهد، أنه تم تسجيل 632 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ووفاة 48 حالة جديدة.

وبلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، 163761 حالة، بينها 127963 حالة تم شفاؤها، و9115 حالة وفاة.