وقال كوهين لتلفزيون "واي نت" الإسرائيلي "مسودة اتفاق السلام تحرز تقدما ومن المنتظر إجراء مراسم توقيع بين إسرائيل والسودان في واشنطن خلال الشهور الثلاثة المقبلة"، وفقا لرويترز.

وكان كوهين على رأس وفد إسرائيلي زار السودان، يوم الاثنين، لبحث دفع الاتفاق قدما. وقال للتلفزيون الإسرائيلي إن مسؤولين ناقشوا ثلاث خطط اقتصادية وبحثوا أمن الحدود.

وقال كوهين في بيان بعد العودة إلى إسرائيل "لدي ثقة أن هذه الزيارة تضع الأسس للعديد من أوجه التعاون المهمة التي ستساعد كلا من إسرائيل والسودان وستدعم كذلك الاستقرار الأمني في المنطقة".

وأفاد كوهين، أول وزير إسرائيلي يقوم بزيارة من هذا القبيل، بأنه التقى بقادة السودان من بينهم رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان ومع وزير الدفاع ياسين ابراهيم، وإن وفده بحث مع مستضيفيه مجموعة من القضايا الدبلوماسية والأمنية وكذلك إمكان التعاون الاقتصادي.

وذكر البيان الإسرائيلي أن الجانبين اتفقا على أن يزور وفد سوداني إسرائيل.

تعاون الاستخبارات ومحاربة الإرهاب

قال مصدر سوداني مسؤول لـ"سكاي نيوز عربية"، الثلاثاء، إن الوفد الإسرائيلي الذي زار السودان، بحث مع الخرطوم التعاون في مجال الاستخبارات ومكافحة الإرهاب.

وكشف المصدر لـ"سكاي نيوز عربية" أن الوفد الإسرائيلي برئاسة وزير المخابرات إيلي كوهين، التقى رئيسي مجلسي السيادة والوزراء السودانيين خلال الزيارة.

وأضاف المصدر، أن الوفد الإسرائيلي بحث أيضا مع الجانب السوداني، سبل تطوير مجالات التعاون الزراعي بين البلدين.