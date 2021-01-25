وأفادت وكالة الأنباء السودانية (سونا) على موقعها الإلكتروني، الاثنين، أنه "يصل إلى البلاد غدا (الثلاثاء) السفير أندرو يونغ نائب، قائد القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا لشؤون الارتباط المدني العسكري في زيارة تستغرق يومين".

وأضافت سونا أن يونغ "سيتناول خلال لقاءاته بناء القدرات الأمنية والدفاعية وبحث تعزيز الأمن والاستقرار في السودان والمنطقة".

ومن المقرر أن يلتقي المسؤول الأميركي رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، إلى جانب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش.

وفي ديسمبر الماضي رفعت واشنطن الخرطوم من قائمة "الدول الراعية للإرهاب" والتي أضيف السودان إليها عام 1993 بسبب علاقته مع تنظيمات متشددة على رأسها القاعدة، التي عاش زعيمها السابق ومؤسسها أسامه بن لادن في السودان خلال الفترة من 1992 الى 1996.

وكان السودان تحت حكم عمر البشير الذي وصل الى السلطة بانقلاب عسكري عام 1989 إلى أن أطيح به في أبريل 2019 بعد احتجاجات شعبية امتدت لأشهر.

وتتولى السلطة في السودان حكومة انتقالية من مدنيين وعسكريين لفترة انتقالية تجرى في نهايتها انتخابات عامة. وتسعى الحكومة الانتقالية لتقوية علاقاتها مع الولايات المتحدة الأميركية.