وقالت زايد، خلال تصريحات تليفزيونية نقلتها وسائل إعلام مصرية إنه يمكن للجميع التقدم للتسجيل لتلقي لقاح فيروس كورونا عبر الموقع الرسمي، ومن لم يتمكن من الدخول على الموقع عبر الإنترنت، يمكنه التوجه إلى أي مستشفى تابع لوزارة الصحة وسيقوم العاملون هناك باللازم لتسجيل اسمه.

وأشارت إلى وجود 3 لقاحات تم اعتمادها في مصر وهي أسترازينيكا البريطاني وسينوفارم الصيني وسبوتنيك الروسي، وكلها في مراحل التسجيل، وعندما تصل أي شحنة فإنها تخضع للتحليل، بواقع 4 تجارب في معامل هيئة الدواء المصرية.

وأوضحت الوزيرة المصرية أنه سيتم توزيع اللقاح بين المواطنين بمقابل مادي رمزي وهو 100 جنيه مصري للجرعة الواحدة و200 جنيه مصري للجرعتين كحد أقصى، مشيرة إلى أن "هذا المبلغ ممكن أن يكون أقل".

وأكدت أنه سيتم توفير اللقاح بالمجان للأطقم الطبية في كل المستشفيات على مستوى البلاد، وكذلك لغير القادرين من المواطنين العاديين الذي يقعون تحت بند "تكافل وكرامة" وهو برنامج مساعدات حكومية لغير القادرين.

وأوضحت أن أسماء غير القادرين ستظهر على نظام التطعيم الذي أعدته وزارة الصحة وذلك بشكل تلقائي بمجرد إدخال الرقم القومي لكل مواطن، نظرا لأن النظام الجديد "مربوط" بـ "تكافل وكرامة".

وأكدت الوزيرة أن الفئات الأولى التي ستحصل على اللقاح، هي الأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ولن يسمح لمن هم دون 18 عاما بتلقي اللقاح، علاوة على منع الحوامل من تناوله.

وأطلقت الحكومة المصرية، في وقت سابق من الأحد، حملة تطعيم وطني لسكان البلاد ضد عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وذكرت وزارة الصحة المصرية أن عملية توزيع اللقاحات بدأت بتطعيم الأطقم الطبية في مستشفى للعزل بمحافظة الإسماعيلية.

وكانت مصر تسلمت أول شحنة من اللقاحات التي طورتها مجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية "سينوفارم"، في ديسمبر الماضي.

أرقام إصابات كورونا الرسمية

وسجلت وزارة الصحة المصرية، الأحد، 674 إصابة جديدة بفيروس كورونا و57 وفاة مقابل 680 إصابة و49 وفاة يوم السبت.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد في بيان إن" إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو161817 حالة من ضمنهم 126497 حالة تم شفاؤها، و8959 حالة وفاة".