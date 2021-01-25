وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان الاثنين، إن الهجوم " يبدو أنه كان محاولة لاستهداف المدنيين، ومثل هذه الهجمات تؤثر على الجهود المبذولة للتشجيع على السلام والاستقرار ".

وأضاف البيان: "سنعمل على تخفيض التوتر في المنطقة عبر الدبلوماسية وإنهاء الحرب في اليمن، كما أننا سنساعد شريكتنا السعودية في التصدي لهذه الهجمات على أراضيها وصد أولئك الذين يحاولون التأثير على الاستقرار".

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، قد أعلن السبت، اعتراض وتدمير هدف جوي معادي أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه مدينة الرياض.

وأعلن التحالف العربي في وقت سابق عن إحباط عمليتين إرهابيتين حاولت ميليشيات الحوثي تنفيذها صباح الجمعة.

كما أعلن التحالف عن اعتراض وتدمير زورق مفخخ جنوبي البحر الأحمر.

وأشار التحالف إلى تدمير طائرة بدون طيار مفخخة، أطلقتها ميليشيات الحوثي الموالية لإيران باتجاه السعودية.

يذكر أن التحالف العربي كان قد اعترض الأسبوع الماضي ودمر 3 طائرات مسيرة مفخخة، أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه الأراضي السعودية.