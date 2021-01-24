وقالت وزارة العمل العُمانية على "تويتر"، إنه سيتم "توطين عدد من المهن في منشآت القطاع الخاص، بعدم تجديد تراخيص مزاولة العمل للعاملين حاليا بعد انتهائها".

وأوضحت أن ممارسة هذه المهن "ستقتصر على العُمانيين فقط" على أن تدخل حيز التنفيذ بعد نحو 6 أشهر.

ومن بين هذه المهن، الأعمال الإدارية والمالية في شركات التأمين والبيع والمحاسبة والصرافة، وترتيب البضائع في المحلات في المجمعات التجارية الاستهلاكية، ومهن تدقيق الحسابات في وكالات السيارات.

كما تشمل القائمة مهن بيع السيارات الجديدة والمستعملة، ونشاط بيع قطع الغيار للمركبات الجديدة التابعة لوكالات السيارات، وقيادة المركبات الخاصة بنقل المواد الزراعية والوقود المواد الغذائية.