وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 680 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، مسجلة تراجعا عن عدد الحالات المسجلة الجمعة والتي بلغت 748 وتسجيل 49 حالة وفاة جديدة بتراجع عن وفيات الجمعة التي بلغت 52 حالة.

وذكر البيان اليومي لوزارة الصحة والسكان خروج 573 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 126176 حالة.

وبلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 161143 حالة من ضمنهم 126176 حالة تم شفاؤها و8902 حالة وفاة.

لقاح كورونا

من جانبه، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تصريحات مسجلة أن حملة التطعيمات للوقاية من فيروس كورونا ستبدأ الأحد وأن البداية ستكون بالطواقم الطبية.

وتسلمت مصر أول شحنة من اللقاحات التي طورتها مجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية "سينوفارم" في ديسمبر الماضي.

وقالت وزيرة الصحة المصرية الأسبوع الماضي إن مصر ستحصل على 40 مليون جرعة من خلال التحالف الدولي للقاحات (جافي) تكفي لتطعيم 20 مليونا أو 20 بالمئة من سكان مصر البالغ عددهم 100 مليون نسمة.