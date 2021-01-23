وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية، أن أول المستشفيات التي ستتلقى اللقاح، ستكون مستشفى "أبو خليفة" للعزل بمحافظة الإسماعيلية.

وفي 11 يناير، أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، بعض ملامح خطة توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في أنحاء مصر.

وتحدثت زايد عن 3 لقاحات، هي "أسترازينيكا" و"سينوفارم" و"فايزر بيونتك"، لافتة حينها إلى أنها ستُوزع في نهاية يناير الجاري.

وفي 14 يناير، شدد مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة، الدكتور محمد تاج الدين، في تصريحات تلفزيونية، على أن مصر لم تتأخر في بدء حملة التطعيم بـلقاح كورونا، إذ أن الكثير من دول العالم لم تبدأ حملاتها.

وأوضح أن السبب وراء ذلك هو قلة الكميات المتاحة من اللقاحات عالميا، مؤكدا أنه عندما "يصل العدد الكافي من هذه اللقاحات إلى البلاد، ستبدأ حملات التطعيم".