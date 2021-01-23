وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان، إنه "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، وبأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، فإن طيران التحالف الدولي نفذ ضربتين جويتين، الأولى في سلسلة جبال قره جوغ، والأخرى ضمن قاطع كركوك".

وأكدت الخلية أن الضربتين الجويتين أسفرتا عن مقتل 7 عناصر من "عصابات داعش"، وتدمير 4 أنفاق كانت تستخدم من قبل العناصر الإرهابية.

والجمعة، أعلنت القوات المسلحة العراقية، انطلاق عملية "ثأر الشهداء"، بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، وبإشراف رئيس جهاز مكافحة الإرهاب.

وتستهدف العملية بقايا عصابات "داعش"، مستفيدة من معلومات دقيقة ووفق أوامر قضائية، حسبما جاء في بيان لجهاز مكافحة الإرهاب.

وتمكن جهاز مكافحة الإرهاب من الإطاحة بعدد من الإرهابيين في كل من بغداد وباب المُعظم والأنبار وعامرية الفلوجة وكركوك ومنطقة دور الفيلق.

ونوه الجهاز إلى أن لهؤلاء الإرهابيين صلات بشبكات "عصابات داعـش التكفيرية"، ويمتلكون معلومات قيّمة عن قادة هذه الشبكات الإرهابية.

وشدد بيان جهاز مكافحة الإرهاب، على أنه سيواصل "ضرب بقايا عصابات داعش في كافة أنحاء العراق بقوة مفرطة"، واعدا "الشعب العراقي بمزيد من العمليات النوعية خلال الساعات والأيام القليلة المقبلة".

ودعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الجمعة، إلى معالجة التحديات في الأجهزة الاستخباراتية بشكل عاجل، وذلك بعد ترأسه جلسة استثنائية للمجلس الوزاري للأمن الوطني، تمحورت حول التفجيرين الانتحاريين اللذين أوديا بحياة 32 شخصا على الأقل، الخميس، في أول هجوم انتحاري ضخم بالعراق منذ 3 أعوام.

وقال الكاظمي إن "هناك محاولات يومية لداعش للوصول إلى بغداد تم إحباطها بعمليات استباقية، وللأسف تمكنت من ذلك يوم أمس".

وأضاف: "ما حصل يوم أمس هو خرق لا نسمح بتكراره. هذا الخرق دليل ومؤشر على أن هناك خللا يجب الإسراع بمعالجته. هناك تحديات في الأجهزة الاستخباراتية يجب معالجتها بشكل عاجل، وسنفرض وضعا جديدا للعمل واتخاذ تدابير عاجلة".