وبحسب شهود عيان فقد سقط أحد الصواريخ على مناطق سكنية. كما لم ترد أي تفاصيل حول سقوط ضحايا أو إصابات جراء القصف الصاروخي على محيط مطار بغداد.

وكانت قد دشنت قاعدة فكتوري الأميركية نهاية العام الماضي منظومة دفاع جوية من نوع C-RAM بالتزامن مع إجراءات أمنية مشددة بمحيط المنطقة الخضراء والمطار، خشية شن فصائل مسلحة موالية لإيران، هجمات انتقامية بمناسبة مرور عام على مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني.