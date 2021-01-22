وأشار شهود عيان إلى أن عجلة القيادة اختلت في يد سائق سيارة النقل التي كانت تنقل أسطوانات الغاز، نتيجة انفجار أحد الإطارات، ثم انفجرت الأسطوانات ووقع حريق.

وقالت مصادر أمنية إن الحادث وقع أمام محطة تحصيل الرسوم بمدخل مدينة الإسماعيلية.

وتوقفت حركة السير على الطريق، وانتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث، بالإضافة إلى رجال المرور لرفع آثار الحادث لمنع الزحام.

وقد تعاملت قوات الحماية المدنية مع الحادث، حتى تمت عملية الإطفاء وتبريد الأسطوانات.

وأعادت السلطات فتح طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي أمام حركة السير، فيما تم التحفظ على السائق الذي أصيب بكسر في اليد اليسرى.

ولم ينتج عن الحادث أية أضرار سوى تفحم سيارة النقل إثر انفجار غالبية أسطوانات الغاز.