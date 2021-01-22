وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة على موقع "تويتر"، أن إسقاط الطائرة جرى بعد رصدها وتعقبها طيلة الحادث.

وأكد أن الجيش الإسرائيلي "سيواصل العمل لأجل الحؤول دون حصول أي خرق للسيادة"، على حد تعبيره.

وغالبا ما تجري هذه المناوشات العسكرية على الحدود بين لبنان وإسرائيل، وفي أغسطس الماضي، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته قصفت مواقع لحزب الله في لبنان بعد تعرض قوات إسرائيلية لإطلاق نار.

وفي سوريا المجاورة، أكد مصدر عسكري، الجمعة، أن أهدافا في محيط محافظة حماة تعرضت لهجوم جوي من قبل الجيش الإسرائيلي.

وقالت وكالة الأنباء السورية نقلا عن المصدر إن الدفاعات الجوية في الجيش السوري تصدت لـ"عدوان إسرائيلي" بالصواريخ على بعض الأهداف في محيط محافظة حماة.

وذكر مصدر عسكري أنه حوالي الساعة الرابعة من فجر الجمعة شنت إسرائيل قصفا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه مدينة طرابلس اللبنانية مستهدفاً بعض الأهداف في محيط محافظة حماه.

وأضاف المصدر أن وساط الدفاع الجوي تصدت للصواريخ المعادية وأسقطت معظمها.