وأوضح النقيب النيجيدي أن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة أسفرت عن إحباط محاولة تهريب نحو (20,190,500) قرص أمفيتامين مخدر، مخبأة داخل شحنة فاكهة العنب.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد جرت محاولة التهريب عبر ميناء جدة، لكنها أحبطت بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، أنه تم القبض على العناصر المتورطة في ذلك داخل المملكة، وهم ثمانية متهمين، بينهم ستة مقيمين ومواطنان.

وأكد النقيب محمد النجيدي، أنه تم إيقاف المقبوض عليهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.

ودعا الجميع إلى التواصل على الهاتف للإبلاغ عن الأشخاص الذين يتورطون في نشاط في مجال المخدرات.