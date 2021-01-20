وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان إن العملية التي تمت في قدم تبون اليمنى تكللت بالنجاح.

وكان تبون (75 عاما) غادر الـ 10 من يناير الجاري الجزائر متجها إلى ألمانيا لمواصلة العلاج،ـ الذي بدأه قبل أشهر.

وعودة تبون إلى ألمانيا لعلاج مضاعفات في قدمه نتيجة إصابته بالوباء، كانت مجدولة قبل عودته إلى الجزائر يوم 29 ديسمبر الماضي، غير أن التزاماته في الجزائر حالت دون ذلك، حسب رئاسة الجمهورية.

وصرح تبون قبيل مغادرته إنه قد يضطر إلى إجراء عملية جراحية على قدمه، نتيجة مضاعفات كورونا، معربا عن أمله في أن تكون الزيارة الجديدة "قصيرة".

وقالت الرئاسة الجزائرية إن تبون سيعود، خلال الأيام القادمة، فور حصوله على موافقة الفريق الطبي.

وكان تبون سافر إلى ألمانيا قبل أشهر للعلاج من كورونا، وعاد بعد فترة إلى الجزائر.