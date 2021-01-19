وأوضح بيان للحكومة أن هذا القرار يأتي على إثر التطور الوبائي لفيروس كورونا، على الصعيد العالمي وذلك بظهور سلالات جديدة من الفيروس في بعض الدول المجاورة.

وأضاف إنه وفي إطار المجهودات المتواصلة لتطويق رقعة انتشار هذا الوباء والحد من انعكاساته السلبية.

وذكر البيان أن القرار يأتي كذلك بناء على توصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا -كوفيد19.