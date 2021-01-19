واستقبل أمير الكويت على التوالي: رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ورئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون، والشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والشيخ صباح الخالد الصباح رئيس مجلس الوزراء المستقيل.

وكان أمير الكويت قد أصدر، الاثنين، أمرا أميريا بقبول استقالة حكومة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

وتضمن الأمر الأميري استمرار كل من رئيس الوزراء وأعضاء حكومته في تصريف الأعمال لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

وكان رئيس مجلس الوزراء الكويتي قدم في الـ13 من يناير الجاري استقالة حكومته إلى أمير الكويت، ووضعها تحت تصرفه.

وقال الناطق باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، إن الحكومة قدمت استقالتها في "ضوء ما آلت إليه تطورات الأوضاع الراهنة، في العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة، وما تقتضيه المصلحة الوطنية".

جدير بالذكر أنه في الثامن من ديسمبر، أصدر أمير الكويت الشيخ نواف، قرارا أميريا بإعادة تعيين الشيخ صباح خالد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء.

وكان الشيخ صباح خالد الصباح قد تقدم باستقالة الحكومة قبل ذلك يومين، في أعقاب إجراء انتخابات برلمانية.