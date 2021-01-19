وفي تغريدة على موقع "تويتر"، الثلاثاء، ضرب الشيخ محمد بن زايد أمثلة لهذه التحديات، ومنها "قضية التغير المناخي، والعمل على تحقيق التعافي الشامل لمرحلة ما بعد كورونا، ودفع أجندة التنمية المستدامة لخير الإنسانية وتقدمها".

وانطلقت الاثنين فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، المنصة العالمية التي تركز على تسريع وتيرة التنمية المستدامة، والذي تستضيفه شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" بشكل افتراضي باستخدام تقنيات وقنوات الاتصال المرئي حتى 21 يناير الجاري.

وتشهد أعمال الأسبوع الافتراضية مشاركة نخبة من القادة وصناع السياسات وخبراء القطاعات ورواد التكنولوجيا من حول العالم، لمناقشة سبل استكشاف الفرص الاجتماعية والاقتصادية ودعم الابتكار من أجل تحقيق التعافي الأخضر في مرحلة ما بعد جائحة "كوفيد 19".

وتتضمن أجندة دورة عام 2021 من أسبوع أبوظبي للاستدامة، فعاليات رفيعة المستوى تشمل قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة، والجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، وملتقى أبوظبي للتمويل المستدام، ومنتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي، والمنتديات الافتراضية لمنصة "شباب من أجل الاستدامة"، بالإضافة إلى المنتديات الافتراضية للقمة العالمية لطاقة المستقبل.